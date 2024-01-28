В Верховной Раде назвали цену брони от мобилизации на Украине

Цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от 6 до 50 тысяч гривен (от 47 до 117 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц. Цену брони от службы в армии назвал глава комитета Верховной Рады по экономике Украины Дмитрий Наталуха, передает Telegram-канал «Политика Страны».

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«Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 тысяч гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители больших предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку 6 тысяч гривен, то мы не вытянем», — заявил он.

До этого депутат предлагал ввести фиксированную ежемесячную плату, внося которую работодатель мог получить бронь от мобилизации для сотрудников предприятия. Тогда она должна была составить 20 тысяч рублей.