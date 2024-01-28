Папа Римский выразил поддержку прихожанам церкви в Стамбуле после нападения
Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане выразил соболезнования прихожанам католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я выражаю свою близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооружённое нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым», — сказал он.
Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил о вооружённом нападении в католической церкви в Стамбуле, в результате которого погиб один человек.
Генконсульство России в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с происшествием.