Полиция эвакуировала вокзал Штутгарта из-за подозрительных людей
Вокзал города Штутгарта в Германии эвакуировали из-за подозрительных лиц, пишет Bild.
О факте эвакуации сообщила полиция города. Подробностей инцидента не приводится. Движение поездов временно приостановлено.
Местная полиция попросила горожан избегать посещения вокзала и прилегающих улиц.
По информации журналистов, вокзал эвакуировали после обнаружения «подозрительных людей» около 11:00 (13:00 мск). В конце декабря полиция оцепила вокзал города Билефельд на западе Германии. Прибывшие на место правоохранители обыскали здание, передает «Радиоточка НСН».