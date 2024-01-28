Полиция эвакуировала вокзал Штутгарта из-за подозрительных людей

О факте эвакуации сообщила полиция города. Подробностей инцидента не приводится. Движение поездов временно приостановлено.

По информации журналистов, вокзал эвакуировали после обнаружения «подозрительных людей» около 11:00 (13:00 мск). В конце декабря полиция оцепила вокзал города Билефельд на западе Германии. Прибывшие на место правоохранители обыскали здание, передает «Радиоточка НСН».