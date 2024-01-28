В Сирии отреагировали на решение суда ООН по Израилю

Решение Международного суда ООН по Израилю восстанавливает уважение к международному праву и статусу стран третьего мира, заявил профессор права и международных отношений в сирийском университете «Аш-Шам» Джассим Закария. Об этом пишет РИА «Новости».

Международный суд ООН в Гааге в пятницу, 26 января, вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Тель-Авива из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа.

Ученый отметил, что решение суда является поистине историческим. Он добавил, что оно представляет собой важный прецедент, значительно увеличивающий гуманитарный потенциал такой гигантской страны как Южная Африка.

Закария заметил, что юристы суда — одни из самых квалифицированных в области международного права. Он подчеркнул, что среди них не было «предвзятости, они поддержали идею справедливости».