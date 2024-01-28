В Финляндии начались выборы президента

Финны выбирают из 9 кандидатов, есть 2 основных претендента. Однако аналитики прогнозируют второй тур в феврале, считая, что никто не наберет больше половины голосов. О начале выборов сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции республики.

Утром в воскресенье в стране открылось более 900 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00 (21:00 мск). Как только закроются участки, Минюст опубликует первые итоги.

На пост президента претендуют девять кандидатов. Соцопросы предрекают, что наибольшие шансы у депутата парламента, экс-главы МИД Пекки Хаависто и бывшего главы правительства, профессора Александра Стубба.

Уже состоялось досрочное голосование, проголосовало рекордное количество жителей — 44,7% жителей (чуть более 1,91 млн человек из 4,28 млн). Явка в досрочный период оказалась выше, чем когда-либо.

Социологи считают, что никто из кандидатов не наберет больше половины голосов, поэтому 11 февраля предстоит второй тур.