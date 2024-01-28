Оценены последствия предстоящих выборов в Финляндии для России

Экс-премьер Финляндии , сторонник активной работы с НАТО Александр Стубб , вероятно, одержит победу на предстоящих президентских выборах. Если это случится, то улучшения отношений между Хельсинки и Москвой ждать не стоит. Об этом заявил научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН Роман Плюснин, передает РИА Новости.

Плюснин указал, что Стубб всегда был сторонником сближения с НАТО, а сегодня это особенно актуально для Финляндии. Он также достаточно консервативный кандидат, а в отношениях с Россией будет придерживаться жесткой позиции. Плюснин подчеркнул, что для НАТО он будет наиболее удобным кандидатом.