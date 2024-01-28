В США назвали ситуацию в Техасе ловушкой для американцев

Жители США могут оказаться в ловушке властей, если продолжат сами решать вопрос с мигрантами в Техасе. Такое мнение выразила журналистка Томи Ларен в социальной сети X, передает РИА Новости.

Она пояснила, что ситуация на границе с Мексикой действительно вышла из-под контроля и требует немедленного вмешательства, однако этим должны заниматься именно Техас и национальная гвардия. Обычным гражданам США, по ее мнению, не следует вмешиваться, так как это может печально для них закончиться.

Журналистка считает, что администрация Джо Байдена устроит «шестое января», если люди начнут приезжать к границе, поэтому делать этого не стоит.

Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа напали на Капитолий. Впоследствии сотни жителей США арестовали по обвинениям, связанным с участием в штурме.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ситуация с мигрантами на границе с Мексикой стала критической и требует принятия мер по самозащите. Он пообещал проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.