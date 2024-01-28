СМИ: США задумались над отставкой лидера Палестины Аббаса

Американские дипломаты обсуждают с представителями арабских стран, среди которых Иордания, Египет и Саудовская Аравия, отставку лидера Палестины 88-летнего Махмуда Аббаса. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

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По данным издания, новый лидер должен будет осуществлять управление в секторе Газа после завершения конфликта. Дипломаты хотят убедить Израиль после завершения конфликта передать управление сектором Газа и Западным берегом реки Иордан палестинской администрации в Рамалле.

Отмечается, что среди кандидатов на роль нового главы автономии рассматриваются премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва. Но сам Аббас настаивает на своем экономическом советнике Мухаммеде Мустафе, так как сможет оказывать на него влияние.