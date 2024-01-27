Пограничники встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы. Об этом заявил РИА Новости профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями.

Пограничники встали на сторону штата и выразили сожаление, из-за того, что администрация «продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы».

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон отклонил указание администрации Белого дома о предоставлении сотрудникам погранслужбы США полного доступа к границе с Мексикой. Позднее техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «уйти с дороги», чтобы власти штата могли «сделать свое дело и защитить границу».