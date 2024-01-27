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Пограничники США встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы. Об этом заявил РИА Новости профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями.

Пограничники встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом
© globallookpress.com

Пограничники встали на сторону штата и выразили сожаление, из-за того, что администрация «продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы».

Генеральный прокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон отклонил указание администрации Белого дома о предоставлении сотрудникам погранслужбы США полного доступа к границе с Мексикой. Позднее техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «уйти с дороги», чтобы власти штата могли «сделать свое дело и защитить границу».

Власти Техаса с 2021 года самостоятельно борются с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Среди мер — установка ограждений и колючей проволоки, для выполнения задач привлекается в том числе Нацгвардия штата. Однако в Белом доме посчитали, что штат нарушает федеральные законы, так как вопросы границы находятся в ведении федерального правительства. На сторону Белого дома встал Верховный суд, который постановил снести ограждения и убрать колючую проволоку, но в Техасе отказались.

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