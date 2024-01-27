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Трамп назвал ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны.

Трамп прокомментировал ситуацию на южной границе
© globallookpress.com

"Наша граница стала оружием нашего массового разрушения", - написал он на странице в Truth Social, комментируя ситуацию, создавшуюся на американо-мексиканской границе из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. О поддержке Эбботта заявляли Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

Ранее Маск отмечал, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов.

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Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

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