Трамп прокомментировал ситуацию на южной границе

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны.

"Наша граница стала оружием нашего массового разрушения", - написал он на странице в Truth Social, комментируя ситуацию, создавшуюся на американо-мексиканской границе из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. О поддержке Эбботта заявляли Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

Ранее Маск отмечал, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов.