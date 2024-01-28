Журналист Ларен: власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса

Американская журналистка Томи Ларен гражданам заявила, что власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса.

Об этом она написала в соцсети X.

Ларен отметила, что ситуация на границе вышла из-под контроля.

Однако, по её словам, важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом.

«Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка», — сказала журналист.

Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.