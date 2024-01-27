В ФРГ опробуют 4-дневную рабочую неделю

В Германии введут 4-дневную рабочую неделю для сотрудников 45 компаний. Эксперимент начнется 1 февраля, целью ставится увеличение производительности труда, сообщает Bloomberg.

Шестимесячная программа заработает 1 февраля. Она предоставит сотням сотрудников еженедельный дополнительный выходной. Полная оплата труда при этом сохранится.

Цель исследования — выяснить, может ли четырехдневная рабочая неделя может сделать персонал более продуктивным, здоровым и счастливым.

«Я абсолютно убежден, что инвестиции в «новую работу» окупаются, потому что они повышают благосостояние и мотивацию, а следовательно, и эффективность», — сказал Сёрен Фрике, основатель компании Solidsense.

Это одна из 45 компаний, принявших участие в пилотном проекте.

Эксперты говорят, что проект появился не просто так. Он фиксирует реальные проблемы на рынке труда ФРГ. Там чувствуется нехватка квалифицированной рабочей силы, а сотрудники требуют повысить зарплату и сохранить более гибкие условия труда, появившиеся во время пандемии.

Напряженность между работодателями и работниками усиливается.

Машинисты немецких поездов сейчас проводят шестидневную забастовку, требуя, чтобы Deutsche Bahn сократила рабочую неделю с 38 до 35 часов без снижения зарплаты. Профсоюз строителей страны требует повышения заработной платы более чем на 20% для своих 930 000 членов. Некоторые экономисты предупреждают, что такой шаг может вызвать инфляцию.

При этом опросы показывают, что половина немецких компаний не в состоянии заполнить вакансии. Гигант программного обеспечения для бизнеса SAP прекратил требовать университетские степени в 2022 году, а фирма по недвижимости Vonovia в прошлом году наняла людей из Колумбии, чтобы справиться с дефицитом сотрудников.