Создатель «Симпсонов» скончался от рака мозга
Американский продюсер, режиссер и актер Джон Буш, один из создателей мультсериала «Симпсоны», умер на 70-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».
Режиссер скончался в ноябре 2023 года, но о его смерти СМИ узнали только сейчас. Причиной смерти стала лимфома ствола головного мозга.
Последние дни Буш провел в медицинском центре в Лос-Анджелесе.
Джон Майкл Буш родился в 1954 году в Миннесоте. Театральное искусство изучал в государственном колледже Сан-Франциско. Во время учебы в колледже Буш выступал в музыкальном ревю Beach Blanket Babylon.
В анимацию режиссер пришел в середине 90-х годов. В его активе такие проекты, как «Симпсоны», «Гриффины», «Скуби-Ду», «Люди Икс: Эволюция», «Сезон охоты».
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