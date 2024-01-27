Создатель «Симпсонов» скончался от рака мозга

Американский продюсер, режиссер и актер Джон Буш, один из создателей мультсериала «Симпсоны», умер на 70-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».

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Режиссер скончался в ноябре 2023 года, но о его смерти СМИ узнали только сейчас. Причиной смерти стала лимфома ствола головного мозга.

Последние дни Буш провел в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Джон Майкл Буш родился в 1954 году в Миннесоте. Театральное искусство изучал в государственном колледже Сан-Франциско. Во время учебы в колледже Буш выступал в музыкальном ревю Beach Blanket Babylon.