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Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении

Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии.

Пашинян обратился с новым предложением к Азербайджану
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.

Пашинян обвинил Алиева в напряженности на Южном Кавказе

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

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