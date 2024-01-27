Фермеры решили устроить блокаду Парижа

Французские фермеры намереваются заблокировать все дороги, ведущие в Париж, в ночь на 29 января. Акция продлится не менее пяти дней, пишет РБК.

По данным портала, протестующие возмущены ростом цен на дизель, падением доходов и бюрократией.

«Премьер-министр [Габриэль Атталь] не услышал наших просьб. Конечно, он дает ответы, но они не соответствуют требованиям и масштабам протеста», — уточнил представитель французского профсоюза фермеров Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France Максим Бюизар.

На фоне этого, отметил деятель, фермеры решили изменить свои методы и организовать блокаду Парижа и его «малой короны» (состоит из департаментов Верхняя Сена, Сена Сен-Дени и Долина Марны в регионе Иль-де-Франс).

По его словам, дороги будут полностью перекрыты с тем, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать столицу».