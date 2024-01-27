В Люксембурге отозвали приглашение послу РФ на церемонию памяти жертв Холокоста

Власти Люксембурга отозвали приглашение послу России в великом герцогстве Дмитрию Лобанову на церемонию памяти жертв Холокоста, которая отмечается в день освобождения Советской армией нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал сам Дмитрий Лобанов, напомнив, что если бы не подвиг Советской армии, самого государства Люксембург на современной карте Европы, вероятно, не существовало бы.

Российский посол 27 января независимо от местных властей возложил венок к памятнику жертвам Холокоста "Кадиш", поставленному на месте старой городской синагоги в память депортированным и убитым нацистами люксембургским евреям.

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"Возмутительно повел себя директор Национального музея Сопротивления и прав человека в городе Эш-сюр-Альзетт, сначала пригласивший меня принять участие в памятных мероприятиях, а затем отозвавший свое приглашение, сославшись на то, что оно было направлено "по ошибке". Получается, что на церемонию, посвященную освобождению Освенцима, "по ошибке" пригласили посла страны, армия которой как раз и освободила в январе 1945 года этот концентрационный лагерь, спасая жизни оставшихся в нем узников", - отметил Дмитрий Лобанов.

О роли СССР

"Как это ни удивительно, но даже люксембуржцам, которые по сей день остро переживают унижение, испытанное в 1940-м году, когда нацистская Германия не только оккупировала территорию великого герцогства, но и фактически включила ее в состав своего рейха, приходится вновь и вновь напоминать, что без коллективного подвига советских людей карта Европы выглядела бы сегодня совершенно иначе. И не было бы на ней такого суверенного государства как Люксембург", - продолжил он.

"Представляя Россию в великом герцогстве я счел своим долгом, несмотря на создаваемые препятствия, отдать дань памяти жертвам Холокоста и возложить цветы к памятнику "Кадиш", - отметил он.

Открытое письмо

Посольство России в связи с этим инцидентом опубликовало открытое письмо директору Национального музея Сопротивления и прав человека Франку Шредеру, в котором подчеркнула роль Советской армии и народа в самом существовании независимого Люксембурга, и высказала предположение, что "столь неуклюжий жест могли подсказать только те, кто не знает истории, а вернее стараются поскорее ее забыть, чтобы она не мешала их политическим играм".

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Люксембурге, на руководство музея оказала давление канцелярия премьер-министра страны Люка Фридена.

Поминальная молитва

Название люксембургского монумента жертвам Холокоста "Кадиш" происходит от названия иудейской поминальной молитвы. Монумент был открыт 17 июня 2018 года в 75-ю годовщину отправления из Люксембурга последнего нацистского конвоя с вывозимыми в лагеря смерти люксембуржскими евреями.

Люксембург был оккупирован гитлеровской Германией с 1940 по 1944 годы. В этот период коллаборационистская администрация под руководством Гюстава Симона активно занималась подготовкой к "возвращению Люксембурга в лоно рейха". Одним из основных направлений работы оккупационных сил и местных коллаборантов было выявление и депортация евреев, как местных, так и бежавших ранее в Люксембург из Германии. В 1941 году в великом герцогстве были снесены синагоги в городе Люксембург и Эш-сюр-Альзетт.