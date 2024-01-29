При нападении на спорной территории Абьей в Судане убили свыше 50 человек

Более 50 человек, включая миротворца ООН , погибли при нападении на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана . Об этом со ссылкой на местного чиновника сообщает агентство Associated Press.

"Вооруженные люди напали на жителей деревни в богатом нефтью регионе Абьей, в результате чего 52 человека погибли, включая миротворца ООН, и 64 получили ранения", – указано в сообщении. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее подтвердили гибель миротворца из Ганы и заявили об отражении нападения.

Причины произошедшего устанавливаются, по предварительной информации, нападение могло произойти из-за земельного конфликта. Богатый нефтью район Абьей является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. Ранее СМИ сообщали, что минимум восемь украинских наемников и десять военнослужащих ВС Судана погибли из-за перестрелки на военной базе Вади Сейдна в Хартуме. Конфликт произошел из-за того, что украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа.