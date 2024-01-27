В интернете появились мемы о противостоянии в Техасе

В Соединенных Штатах нарастает миграционный кризис. На фоне этого власти Техаса объявили о мерах по противодействию наплыву беженцев, а также заявили, что готовы к возможному конфликту с властями США ради защиты границ штата, пишет портал Msk1.ru

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По данным портала, пользователи со всего мира отреагировали на противостояние региональных и федеральных властей.

Так, комментаторы разместили в соцсетях фото известного политика Михаила Горбачева в ковбойской шляпе с подписью «Техас.Текила.Перестройка».

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Не забыли создатели мемов и об уходе Макдональдс из России в 2022 году. Они предположили, что сеть покинет Техас на фоне восстания и в регион придет российская сеть «Вкусно и точка».

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Пользователь с ником «Предводитель команчей» напомнил о железнодорожных катастрофах в штате, о разбитых путях. Он опубликовал фото китайских скоростных поездов и отметил: «Техас хочет жить как в Китае, а не как в США. Техас будет свободным».