12 штатов США отправили нацгвардейцев на помощь Техасу

Губернаторы 12 штатов США отправили подразделения Нацгвардии в Техас для поддержки местных властей, отказавшихся убрать ограждения на мексиканской границе, пишет Newsweek со ссылкой на источник.

Источник отметил, что мигранты постоянно пытаются проникнуть на территорию страны в районе небольшого городка Игл-Пасс. Техас активно противодействует их попыткам. Так, на днях губернатор штата Грег Эбботт объявил о наборе добровольцев для защиты границы.

Кроме того, пояснил собеседник журнала, в соцсетях призвали граждан Техаса взять в руки оружие для защиты штата от федералов. Желающим за участие в акции пообещали $55 в день.