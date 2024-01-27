Байден опозорился, странным образом надев головной убор
Американский лидер Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию, надев строительную каску задом наперед, сообщает РИА Новости со ссылкой на фото, которое опубликовала в соцсети X сенатор Миннесоты Эми Клобушар.
Конфуз произошел на встрече с рабочими.
«Двухпартийный законопроект президента об инфраструктуре: только пиво, никакой пены!», — написала законодатель, приложив снимок президента к публикации.
Пользователи интернета заметили, что глава государства надел защитный головной убор не так, положено.
«Печально, что он не знает, как надевать каску на голову. Очевидно, он никогда не носил их на работе, потому что никогда не работал в строительстве. Он — покалеченный политик, не более того», — написал Dani J.
«Вам действительно стоит перестать постить фотографии бедного пациента с деменцией, носящего каску задом наперед», — указал Paige M.
«Мне нравится, что они даже не сказали ему, что строительная каска надета неправильно», — отметил Bill Grizzlies.