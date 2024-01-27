Техас избавился от 100 тысяч нелегальных мигрантов

С 2022 года власти Техаса отправили в другие штаты более 100 тысяч нелегальных мигрантов, говорится в сообщении на сайте губернатора Техаса Грэга Эбботта.
Больше всего нелегалов было переправлено в Нью-Йорк — более 37,5 тысячи человек. Более 31 тысячи отправили в Чикаго, меньшие партии отправлялись в Вашингтон, Филадельфию, Денвер, Лос-Анджелес.
Также властям штата удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.
Эти меры принимаются в рамках операцию «Одинокая звезда», которая продолжается с 2021 года. Власти штата собственными силами борются с наплывом нелегалов — например, устанавливают заграждения и колючую проволоку непосредственно на границе с Мексикой.