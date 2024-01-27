Названо возможное назначение десятков миллиардов евро от ЕС для Украины

«Этих денег хватит на год для социальной сферы, поддержания ЖКХ и так далее. Собственных средств у страны осталось мало: промышленность почти не работает, с экспортом сельскохозяйственной продукции в Европу и другие страны серьезные проблемы. Так что источников дохода почти не осталось, эти деньги будут проедать», — считает Жарихин.