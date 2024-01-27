В США рассказали о последствиях ситуации в Техасе
Конфликт между властями штата Техас в США и Белым домом по миграционному кризису рано или поздно разрешится, однако может навредить главе государства Джо Байдену в преддверии грядущих президентских выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймса Кардена.
«Думаю, что с политической точки зрения это может навредить Байдену в год выборов», — заявил он.
«Я бы ожидал, что рано или поздно это разрешится», — указал эксперт.
Американская администрация конфликтует с властями Техаса из-за мер по охране границы. Власти штата считают меры по обеспечению безопасности границы со стороны федеральных властей недостаточными, что привело к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну. Белый дом называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Ранее Верховный суд США вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер, выставленный для сдерживания миграционного потока. Руководство 25 штатов 26 января обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того Эбботт дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.