Байден согласился на «самые жесткие реформы» в истории США для защиты границы

Соглашение Белого дома с сенаторами позволило бы провести реформы для защиты границы, заявил американский лидер Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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По словам Байдена, граница остаётся сломанной в течение очень долгого времени и уже давно пора это исправить.

«Достигнутые договорённости, если их принять в виде закона, стали бы самым жёстким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране», — отметил он.

26 января губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Байдена в том, что он не желает защищать границу и вести борьбу с нелегальной миграцией.