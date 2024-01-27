Американский сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс призвал Штаты способствовать заключению мира между Россией и Украиной .

«Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир… Чем дольше продолжается война, тем больше Украина превращается в государство-обрубок», - написал он в своем блоге в социальной сети X.

Сенатор отметил, что Украина уже потеряла четверть населения из-за повальной миграции украинцев в страны Запада. А в украинскую армию призывают все более старых новобранцев. Кроме того, украинское государство существует в основном за счет субсидий от западных стран.