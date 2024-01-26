Глава Евросовета объяснил решение отказаться от выборов в Европарламент

Глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что отказался от идеи участвовать в выборах в Европарламент, решив остаться на своей должности до завершения текущего мандата. Свою решительность он объяснил волной критики, направленной в его сторону.

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По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в поной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах, — написал Мишель.

Глава Евросовета отметил, что заранее объявил о своих планах, чтобы предоставить возможность Евросовету подготовиться к его уходу. Однако он признал, что недооценил степень негативной реакции на свои планы, подчеркнув, что это не касается реакции глав государств и правительств стран-членов Евросоюза. Мишель также пояснил, что после завершения мандата он планирует более тщательно подумать над своим будущим.