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Журналист отказался задавать вопросы пресс-секретарю Госдепа

Репортер международного информационного агентства Associated Press Мэтью Ли отказался задавать вопросы пресс-секретарю Госдепа. Об этом сообщает канал «360».

Во время пресс-конференции с заместителем пресс-секретаря Госдепа Ведантом Пателем, последний предложил репортеру начать задавать вопросы. Мэтью Ли от разговора отказался — по его словам, у Пателя все равно «нет на них ответа».

«Я не думаю, что у вас будет хоть какой-то ответ на мои вопросы. Поэтому я пропущу», — ответил он.

Ранее Госдеп сообщил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом.

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