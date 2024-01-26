Журналист отказался задавать вопросы пресс-секретарю Госдепа
Репортер международного информационного агентства Associated Press Мэтью Ли отказался задавать вопросы пресс-секретарю Госдепа. Об этом сообщает канал «360».
Во время пресс-конференции с заместителем пресс-секретаря Госдепа Ведантом Пателем, последний предложил репортеру начать задавать вопросы. Мэтью Ли от разговора отказался — по его словам, у Пателя все равно «нет на них ответа».
«Я не думаю, что у вас будет хоть какой-то ответ на мои вопросы. Поэтому я пропущу», — ответил он.
Ранее Госдеп сообщил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом.
Рамблер: главные новости