Сербская оппозиция возобновила митинги в Белграде

Около 500 человек сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" провели очередную акцию протеста в центре сербской столицы у здания Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС.

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Митингующие заняли проезжую часть между зданием суда и парламентом республики. Полиция перекрыла место протеста и прилегающие улицы. Протестующие несли в руках таблички и плакаты с требованиями к власти, а также включали музыку и выкрикивали лозунги. Акция прошла без насилия.

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря прошлого года. Оппозиционеры пытались штурмовать здание городской администрации. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.