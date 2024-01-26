Губернатор Оклахомы заявил о намерении направить Нацгвардию в Техас

Губернатор Оклахомы заявил о намерении направить Национальную гвардию в Техас
Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.
В эфире телеканала Fox News Ститт на вопрос ведущего о том, планирует ли он отправить Национальную гвардию в Техас, ответил: «Абсолютно».
Губернатор Оклахомы раскритиковал решение американских властей о демонтаже забора из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.
«Мы имеем право защищать нашу страну от вторжения. А как бы еще это назвать, если через вас незаконно проезжают 6 миллионов человек?» – подчеркнул Ститт.
Он также напомнил, что однажды уже направлял Национальную гвардию Оклахомы в Техас.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики.