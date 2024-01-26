Губернатор Оклахомы заявил о намерении направить Нацгвардию в Техас

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.

В эфире телеканала Fox News Ститт на вопрос ведущего о том, планирует ли он отправить Национальную гвардию в Техас, ответил: «Абсолютно».

Губернатор Оклахомы раскритиковал решение американских властей о демонтаже забора из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.

«Мы имеем право защищать нашу страну от вторжения. А как бы еще это назвать, если через вас незаконно проезжают 6 миллионов человек?» – подчеркнул Ститт.

Он также напомнил, что однажды уже направлял Национальную гвардию Оклахомы в Техас.