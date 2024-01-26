США на грани гражданской войны? Почему Техас хочет независимости

Американский штат Техас, граничащих с Мексикой, стал центром противостояния президента-демократа Джо Байдена и республиканцев, несогласных с его миграционной политикой. Местный губернатор Грэг Эбботт наращивает операцию «Одинокая звезда» против мигрантов и приводит в готовность войска Национальной гвардии штата. Грозит ли это США гражданской войной, какие шансы есть у Техаса?

Как мигранты и Украина спровоцировали конфликт с Техасом

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Мятежные действия властей Техаса на границе и против Вашингтона стали результатом глобального конфликта между республиканцами и демократами по вопросу выделения финансовой помощи Украине и контролю миграции из Мексики. В начале января город Игл-Пасс посетил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, заявив, что республиканцы будут блокировать выделение средств на помощь Украине, если федеральные власти не найдут $10 млрд на продолжение операции «Одинокая звезда», которая нацелена на блокировку потока нелегалов из центральной и южной америки.

Демократы при этом отвергают законопроект республиканцев и через суд ставят вопрос о правомерности проведения «Одинокой звезды» законопроект и через Верховный суд поставили под вопрос правомерность проведения операции Техасом. Суд встал на сторону демократов и президента США Джо Байдена, а Белый дом выпустил заявление, где напомнил о готовности президента учитывать мнение республиканцев.

«В первый день своего пребывания в должности он [Джо Байден] представил Конгрессу комплексный план иммиграционной реформы, и именно поэтому он работает над тем, чтобы найти двухпартийное соглашение с Конгрессом, которое включает увеличение финансирования и значимые реформы», — говорилось в заявлении Белого дома.

Губернатор Эббот при этом заявляет, что федеральное правительство «нарушило свои конституционные обязанности по исполнению законов, защищающих штаты, включая иммиграционные нормы». По его указанию Нацгвардия установила забор из колючей проволоки (ранее были запрещены) на 48-километровом участке вдоль пограничной реки Рио-Гранде, через которую мигранты зачастую попадают в США, а также разместили заградительные буи. Также в штате подписан закон, который позволяет арестовывать нелегалов.

В Вашингтоне сочли эти действия незаконными, отметив, что штат вмешивается в дела иммиграционного и пограничного контроля, которые находятся в федеральном ведении. Также Байден и Верховный суд выдвинули ультиматум Техасу по этому вопросу.

Власти штата отказались подчиняться. Национальная гвардия взяла под свой контроль один из приграничных участков в городе Игл-Пасс и не пускает туда федеральных пограничников, укрепляя заграждения.

Как Техас защищается

Техас поддержали 25 губернаторов-республиканцев из других штатов. Они обвинили президента Байдена во «вторжении в штат».

«Вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас. Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грэгом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы <...> Поскольку администрация Байдена отказалась от своих конституционных обязательств перед штатами, у Техаса есть все юридические основания защищать суверенитет наших штатов и нашей нации», — говорится в коллективном заявлении.

Одновременно с этим демократы призвали Байдена взять контроль над Национальной гвардией, чтобы не допустить поддержки Техаса другими штатами.

Также 26 января губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил о поддержке закона о расширении деятельности Нацгвардии Флориды в Техасе в целях противостояния с Вашингтоном.

Ситуация в Техасе сейчас: будет ли гражданская война

По данным Fox News, администрация Байдена выдвинула ультиматум Эбботу — прекратить самоуправство на границе и подчиниться требованиям Вашингтона. Время на выполнение — сутки.

Эббот отверг эти требования и пригрозил Вашингтону, что Техас может выйти из состава Соединенных штатов. Также в штате объявлен набор добровольцев в Нацгвардию для увеличения масштабов приграничной операции. Рекрутам обещают $55 в день, жилье и питание.

Согласно открытым источникам, Нацгвардия Техаса представляет собой общевойсковую армию, укомплектованную бронетехникой разных видов (танки, БТР и другие бронемашины), артиллерией и авиацией (вертолеты, истребители, бомбардировщики). Фактически Техас обладает Нацгвардией, своими ВВС и Внутренними войсками.

Почему Техас — отдельное государство и опасность для Вашингтона

Техас является первым и до сих пор единственным международно признанным независимым государством, напрямую принятым в состав США в качестве штата — равноправного члена союза. Это произошло в 1846 году. Имея высокий статус, Техас при вхождении в США оставил за собой все земли и недра, не передавая их в федеральное ведение.

У Техаса есть собственная клятва верности.