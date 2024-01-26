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Финляндия начала работу над запретом на сделки с недвижимостью для россиян

Минобороны (МО) Финляндии создало рабочую группу для оценки возможности полного запрета россиянам сделок с недвижимостью. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Финляндия начала работу над запретом на сделки с недвижимостью для россиян
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Чиновники также займутся разработкой соответствующего законодательства. При его подготовке, как уточнил министр обороны Антти Хяккянен, будут учтены некоторые исключения. Срок полномочий рабочей группы завершится 31 марта этого года.

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Ранее сообщалось, что финские власти могут распространить запрет на покупку недвижимости на все лица и компании, связанные с Россией и зарегистрированные за пределами стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭС). Уже в январе по инициативе министра обороны были отменены три такие сделки.

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