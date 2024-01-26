Власти Техаса призвали Байдена «уйти с дороги»

Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками в Техасе. Об этом пишет телеканал Fox News.

«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена – это пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе», – предупредил политик.

По его словам, Байдену стоит «уйти с дороги» и позволить силовикам штата выполнять свою работу.