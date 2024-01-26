Власти Техаса призвали Байдена «уйти с дороги»

Власти Техаса призвали Джо Байдена «уйти с дороги»
Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками в Техасе. Об этом пишет телеканал Fox News.
«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена – это пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе», – предупредил политик.
По его словам, Байдену стоит «уйти с дороги» и позволить силовикам штата выполнять свою работу.
Напомним, власти Техаса стали выдворять мигрантов со своей территории силами национальной гвардии, которая подчиняется местным властям, а не Белому дому. В частности, техасские гвардейцы стали строить на границе заграждения из колючей проволоки.