Во Франции назвали число протестующих фермеров
По всей Франции на масштабные протесты вышли более 72 тысяч фермеров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальную федерацию сельскохозяйственных профсоюзов страны.
Там отметили, что протесты проходят в 85 из 96 департаментах Франции.
«В них задействовано более 41 тысячи тракторов и более 72 тысяч фермеров! Браво всем нам!» — добавили в профсоюзе.
Напомним, что французские фермеры недовольны политикой властей страны и выступают против импорта сельхозпродукции и нерентабельности их деятельности по причине высоких цен на топливо и других издержек. На этом фоне они блокируют движение на дорогах, строя баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек, а также при помощи тракторов. Кроме того в некоторых департаментах фермеры поливают навозом ограды префектур.