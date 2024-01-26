США оставили ООН без денег из-за подозрений в связи с ХАМАС

США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября <...> Госдепартамент временно ставит на паузу выделение дополнительного финансирования БАПОР на период рассмотрения этих утверждений и выработки ООН шагов в ответ на них, — заявил Миллер.