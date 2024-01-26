Британии предрекли судьбу Афганистана из-за США

Для любого, кто привык видеть в США агрессивную имперскую державу, вечно пытающуюся втянуть сопротивляющуюся Британию в свои опрометчивые войны, видеть в уходе США с поля боя что-то иное, кроме облегчения, — большой скачок в развитии. Но хаос и предательство, вызванные отступлением из Кабула в 2021 году, были ранним предупреждающим признаком страданий, которые может оставить за собой внезапное отступление сверхдержавы, — сказано в публикации.