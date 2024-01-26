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Британии предрекли судьбу Афганистана из-за США

Многие британцы видят в США агрессивную сверхдержаву, которая постоянно втягивает Соединенное Королевство в свои военные авантюры, но отказ Вашингтона от подобной политики не принесет Лондону ничего, кроме проблем, пишет The Guardian. По данным издания, если к власти в США вернется Дональд Трамп, американцы могут отказаться от своих обязательств перед союзниками, и тогда Британия фактически повторит судьбу Афганистана.

Британии предрекли судьбу Афганистана из-за США
© globallookpress.com

Для любого, кто привык видеть в США агрессивную имперскую державу, вечно пытающуюся втянуть сопротивляющуюся Британию в свои опрометчивые войны, видеть в уходе США с поля боя что-то иное, кроме облегчения, — большой скачок в развитии. Но хаос и предательство, вызванные отступлением из Кабула в 2021 году, были ранним предупреждающим признаком страданий, которые может оставить за собой внезапное отступление сверхдержавы, — сказано в публикации.

Авторы статьи подчеркнули, что европейским странам остается надеяться на готовность Трампа «поступить правильно». С другой стороны, опрометчиво ставить на это собственную жизнь, заключили они.

Ранее президент США Джо Байден признал Трампа своим ключевым конкурентом в предвыборной гонке. По его словам, об этом свидетельствуют результаты праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Байден подчеркнул, что на выборах 2024 года ставки будут высоки как никогда.

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