Хорватия передаст Украине арестованную яхту Медведчука

Окружной суд города Сплит в Хорватии постановил передать Украине арестованную в стране яхту бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщила глава украинского агентства по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), Елена Дума в Telegram.

По ее словам, решение принято на основании запроса о международно-правовой помощи Украине.

«Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине», — отметила она.

25 января яхта Royal Romance отчалила для техосмотра, проверки плавучести и работы двигателей (куда именно, не сообщается). Украина планирует продать судно после получения.