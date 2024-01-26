Франции необходимо покинуть состав Европейского союза, чтобы спасти ситуацию с сельским хозяйством в стране. Соответствующее заявление в своем официальном аккаунте в социальной сети X сделал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство!, — написал Филиппо.

Флориан Филиппо подчеркнул, что следует «уничтожить» Европейский союз до того, как он окончательно дестабилизирует ситуацию в его государстве.

Российская Федерация в случае проигрыша в конфликте на Украине может начать контролировать 30 процентов от мирового экспорта пшеницы. Соответствующее заявление сделало издание Le Parisien, цитируя недавно назначенного министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.