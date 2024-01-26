«ЕК совершила провокацию»: Филлипо призвал уничтожить ЕС для спасения фермеров
Франции необходимо покинуть состав Европейского союза, чтобы спасти ситуацию с сельским хозяйством в стране. Соответствующее заявление в своем официальном аккаунте в социальной сети X сделал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
— Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство!, — написал Филиппо.
Флориан Филиппо подчеркнул, что следует «уничтожить» Европейский союз до того, как он окончательно дестабилизирует ситуацию в его государстве.
Российская Федерация в случае проигрыша в конфликте на Украине может начать контролировать 30 процентов от мирового экспорта пшеницы. Соответствующее заявление сделало издание Le Parisien, цитируя недавно назначенного министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.
2 января глава французской фракции «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино заявил, что в Германии нарастает восстание фермеров, а немецкие СМИ скрывают этот бунт и его причины. 15 января протестующие фермеры в Берлине у Бранденбургских ворот установили на тракторе манекен, изображающий канцлера ФРГ Олафа Шольца.