В Евросоюзе раскритиковали казнь американца азотом

Казнь американца Кеннета Смита в Алабаме с помощью чистого азота является жестоким наказанием, ЕС выступает против смертной казни, поскольку она нарушает право человека на жизнь. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Евросоюза.

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"Казнь проводилась путем принуждения заключенного дышать чистым азотом, лишая его кислорода, необходимого для поддержания функций организма, что приводило к азотной гипоксии – впервые этот метод казни был применен в США. По мнению ведущих экспертов, этот метод является особенно жестоким и необычным наказанием, в дополнение к тому факту, что заключенный уже подвергался неудачной попытке казни в ноябре 2022 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Европейский союз "глубоко сожалеет" о решении властей штата Алабама применить такой метод наказания.

Как подчеркивается в заявлении, в ЕС обеспокоены тем, что число казней в США увеличилось в прошлом году. "24 человека были казнены в пяти штатах, несмотря на устойчивое общее снижение применения смертной казни в США с 2020 года", - следует из документа.