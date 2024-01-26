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В НАТО оценили шансы на вступление Молдавии в ЕС через шесть лет

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ назвал достижимой цель Молдавии по вступлению в Евросоюз к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В НАТО оценили шансы на вступление Молдавии в ЕС через шесть лет
© globallookpress.com

Такое заявление Джоанэ сделал на встрече с румынскими журналистами. Он подчеркнул, что президент Молдавии Майя Санду отлично справляется с руководством страной «в очень трудных условиях».

«Выступая в парламенте Кишинева, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо», - считает Джоанэ.

В декабре 2023 года ЕС решил начать с Молдавией, Украиной и Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве.

Членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией. Также странам необходимо будет внедрить законодательство и стандарты ЕС в разных сферах.

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