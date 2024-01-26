В НАТО оценили шансы на вступление Молдавии в ЕС через шесть лет
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ назвал достижимой цель Молдавии по вступлению в Евросоюз к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Джоанэ сделал на встрече с румынскими журналистами. Он подчеркнул, что президент Молдавии Майя Санду отлично справляется с руководством страной «в очень трудных условиях».
«Выступая в парламенте Кишинева, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо», - считает Джоанэ.
В декабре 2023 года ЕС решил начать с Молдавией, Украиной и Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве.
Членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией. Также странам необходимо будет внедрить законодательство и стандарты ЕС в разных сферах.