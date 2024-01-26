В США Байдена призвали «уйти с дороги»

"Самая большая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — это столкновение с правоохранительными органами, нашими вооруженными силами, нашей Национальной гвардией на нашей границе ... в то время как мы на самом деле выполняем работу, которую от нас ждет американский народ", - заявил он.