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В США Байдена призвали «уйти с дороги»

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал президента США Байдена "уйти с дороги" техасских силовиков. Об этом пишет The Newsweek.

В США Байдена призвали «уйти с дороги»
© Газета.Ru

По словам Патрика, президент США должен "дать правоохранителям штата сделать свою работу", защищая границу от нелегальных мигрантов.

"Самая большая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — это столкновение с правоохранительными органами, нашими вооруженными силами, нашей Национальной гвардией на нашей границе ... в то время как мы на самом деле выполняем работу, которую от нас ждет американский народ", - заявил он.

Поводом для заявлений Патрика стали сообщения о том, что федеральные власти могут перерезать провод, по которому подается напряжение на колючую проволоку, установленную на границе США и Мексики, из-за "жестокости и бесчеловечности" такой меры.

До этого кандидат в президенты США Никки Хейли поддержала Техас в борьбе с нелегальной миграцией.

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