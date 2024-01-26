В рамках третьего этапа антикоррупционной программы Евросоюза на Украине, которую Дания возглавляет с 2016 года, королевство направит на ее цели 8,75 миллиона долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По его словам, Украина добилась «значительного прогресса» в борьбе с коррупцией еще до весны 2022 года. Кроме того, утверждает Расмуссен, в этом направлении продолжается «позитивное развитие». Помимо помощи Дании, Евросоюз дополнительно выделит на новую фазу программы 10,21 миллиона долларов. Утверждается, что проект направлен на содействие открытости и честности в восстановлении Николаева путем сотрудничества с мэром города и его командой.

— Есть еще области, которые можно улучшить, и для мечты Украины о Евросоюзе крайне важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей, — приводит слова Расмуссена ТАСС.

Президент России Владимир Путин в свою очередь рассказал, как ему лично пришлось столкнуться с коррупцией, процветающей на Украине. Во время своего выступления на встрече с членами Общественной палаты российский лидер заверил всех присутствующих, что на Украине высочайший уровень коррупции, которого больше нет нигде в мире.