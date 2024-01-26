Оппозиция предложила начать консультации о вотуме недоверия Каллас

Лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме предложил лидерам фракций парламентских партий начать консультации по вотуму недоверия премьер-министру Кае Каллас. Об этом сообщает ERR.

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Политик таким образом отреагировал на проходящую в стране бессрочную забастовку учителей. Работники сферы образования недовольны тем, что правительство не выполнило свои обещания повысить зарплаты. Хельме указал, что Каллас оказалась не способна найти решение самого серьезного за последние десятилетия социально-трудового спора.