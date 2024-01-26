Стало известно о тайной операции по вывозу икон с Украины во Францию

Более десяти древних православных икон, некоторые из которых были созданы в VI веке, тайно вывезли с Украины во Францию. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, в настоящее время пять таких икон представлены на выставке в музее Лувре. Еще 11 изображений находятся в хранилищах под Парижем, уточнили авторы публикации.

Обозреватели отметили, что экспонаты были вывезены из киевского Национального музея имени Варвары Ханенко в мае 2023 года. Транспортировка проходила в условиях "строжайшей секретности".

"Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся", — прокомментировал Максимильен Дюран, возглавляющий отдел византийского и восточно-христианского искусства Лувра.

Согласно информации журналистов, всего после начала боевых действий сотрудники музея имени Ханенко спрятали порядка 25 тыс. экспонатов. Впоследствии реликвии перевезли во Франции через польскую территорию. Отмечается, что ценный груз охраняли военнослужащие.