Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличения простаты. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

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По данным издания, монарх чувствует себя хорошо. До этого днем королева Камилла, покидая частную больницу, в которой проводилась операция, сказала репортерам, что с королем все в порядке.

Как передает The Sun, в медучреждении Карл III, предположительно, посетил принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости.

Днем 26 января стало известно, что короля Великобритании поместили в больницу, где лежит Кейт Миддлтон.

17 января Букингемский дворец объявил, что Карл III решил лечь в больницу для лечения увеличенной простаты, из-за чего его публичные мероприятия отложены. Представители дворца также сообщили, что он временно не будет исполнять королевские обязанности.