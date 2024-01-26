В Японии растет количество мужчин-самоубийц

В Японии второй год подряд растет количество самоубийств среди мужчин, также стали чаще совершать суицид 20-летние японки. Об этом сообщает NHK со ссылкой на статистку Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Статистические данные были получены на основании отчетов японской полиции.

Количество японцев, совершивших самоубийство в 2023 году, предварительно оценивается в 21 818 человек. Это на 63 человек меньше, чем в 2022-м. Однако количество самоубийств среди молодых японок, а также мужчин среднего и старшего возраста по-прежнему растет.

В гендерном соотношении совершивших суицид мужчин было 14 854 (на 108 больше, чем в 2022-м) и 6 964 женщины (на 171 меньше, чем за год до этого).

Среди покончивших с собой японских мужчин более 9,4 тысячи входили в возрастную группу 30-60 лет. Это на 3,3 процента больше, чем в 2022 году. Больше всего среди этих людей было служащих частных компаний и фрилансеров. Представитель Минздрава заявил, что речь идет о людях, отвечающих за благосостояние своих семей.

Среди японок-самоубийц в 2023 году стало больше девушек в возрасте 20 лет и младше.