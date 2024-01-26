Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова

Окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции в Соединённые Штаты российского гражданина Артура Петрова, которого арестовали на Кипре в 2023 году по запросу американской стороны.

Об этом информирует ТАСС.

«Это, безусловно, позитивное развитие событий», — сказал Петров.

Минюст США в августе 2023 года рассказал, что на Кипре арестован Артур Петров, имеющий гражданства России и Германии.

Американские власти подозревают его в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства для российской компании», якобы имеющей отношение к оборонной отрасли.