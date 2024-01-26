Главного борца Норвегии с плагиатом поймали на воровстве чужих работ

Главный борец Норвегии с плагиатом уволилась из-за воровства чужих работ
Норвежский министр исследований и высшего образования Сандра Борх, активно занимавшаяся борьбой с плагиатом, подала в отставку из-за использования чужих работ для своей диссертации 10-летней давности. Как сообщает Politico, в этом ее уличил студент, который был возмущен жесткими действиями чиновницы в отношении самоплагиата.
Ранее экс-министр выступала за жесткие меры для студентов в случае, если они используют материалы из собственных работ. Борх довела до Верховного суда Норвегии дело против молодого человека, который обвинялся в самоплагиате, называя такой подход жульничеством. Таким образом она хотела «пояснить правила» для всех студентов, университетов и колледжей страны.
После этого студент из Осло, возмущенный решением министра, опубликовал в соцсетях обвинение против чиновницы. Он заявил, что она копировала чужие материалы для своей диссертации, в том числе и с орфографическими ошибками. По информации Politico, уровень плагиата в работе достиг 20%.
Борх в результате признала наличие плагиата в диссертации, заявив, что при ее написании брала текст из других работ, не указывая источник. Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что ее действия «несовместимы с доверием, которое необходимо министру исследований и высшего образования».