Главного борца Норвегии с плагиатом поймали на воровстве чужих работ

Норвежский министр исследований и высшего образования Сандра Борх, активно занимавшаяся борьбой с плагиатом, подала в отставку из-за использования чужих работ для своей диссертации 10-летней давности. Как сообщает Politico, в этом ее уличил студент, который был возмущен жесткими действиями чиновницы в отношении самоплагиата.

Ранее экс-министр выступала за жесткие меры для студентов в случае, если они используют материалы из собственных работ. Борх довела до Верховного суда Норвегии дело против молодого человека, который обвинялся в самоплагиате, называя такой подход жульничеством. Таким образом она хотела «пояснить правила» для всех студентов, университетов и колледжей страны.

После этого студент из Осло, возмущенный решением министра, опубликовал в соцсетях обвинение против чиновницы. Он заявил, что она копировала чужие материалы для своей диссертации, в том числе и с орфографическими ошибками. По информации Politico, уровень плагиата в работе достиг 20%.