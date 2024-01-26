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Лукашенко призвал не повторять ошибок времени Горбачева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет смена поколений в политике страны, этот период очень опасен, поэтому его нужно пройти аккуратно, не повторив при этом ошибок горбачевского времени. Слова Лукашенко приводит агентство ""БелТА"".

Лукашенко призвал не повторять ошибок времен Горбачева
© Газета.Ru

"Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный… Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить", - заявил Лукашенко.

Президент напомнил, что в Белоруссии идет реформирование политической жизни. Например, Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, у которого будут серьезные полномочия.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца этой недели.

Лукашенко также заявлял, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает.

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