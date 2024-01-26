В США высмеяли Байдена за неспособность придумать предвыборный лозунг
Ведущий американской вечерней программы "Поздняя ночь" Сет Мейерс высмеял неспособность Демократической партии и президента США Джо Байдена придумать запоминающиеся лозунги в рамках предвыборной кампании. Его слова приводит Fox News.
"Демократы, почему вы так плохи в этом деле?... Это не лозунг. Это похоже на утверждение, которое вы прикрепляете к зеркалу в ванной", - прокомментировал Мейерс решение предвыборного штаба Байдена после его победы на первичных выборах в Нью-Гэмпшире печатать на многих товарах текст: "Вместе мы снова победим Дональда Трампа".
В декабре Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил очередную оговорку, собравшись задавать вопросы находящимся на мероприятии журналистам.
После вступительных речей обоих лидеров, Байден внезапно заявил, что он и Зеленский по очереди зададут по два вопроса, причем вопрос американского президента будет задан первым.