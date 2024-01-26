В США высмеяли Байдена за неспособность придумать предвыборный лозунг

"Демократы, почему вы так плохи в этом деле?... Это не лозунг. Это похоже на утверждение, которое вы прикрепляете к зеркалу в ванной", - прокомментировал Мейерс решение предвыборного штаба Байдена после его победы на первичных выборах в Нью-Гэмпшире печатать на многих товарах текст: "Вместе мы снова победим Дональда Трампа".