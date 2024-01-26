ООН: казнь заключенного азотом в США может быть приравнена к пытке

Казнь заключенного азотом в США может приравниваться к пытке. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, комментируя казнь Кеннета Юджина Смита в Алабаме. Российская газета

"Глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, [которая была проведена] несмотря на серьезные опасения, что этот новый непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пытке или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - отметил Тюрк. ТАСС